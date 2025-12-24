Россиянам напомнили, как правильно подкармливать водоплавающих птиц

Уток, лебедей и других водоплавающих птиц можно подкармливать пшеницей, кукурузой и специальным кормом из зоомагазина, пишет «Радио 1» со ссылкой на Министерство экологии и природопользования Московской области. При этом важно не перекармливать их — в противном случае они разучатся добывать пищу.

Главная заповедь любителя диких птиц — не навредить. Не нужно бросать корм в воду, так как это приводит к загрязнению водоемов, — предупредили в Минэкологии.

Там отметили, что этих птиц категорически нельзя кормить хлебобулочными изделиями, солеными семенами, салом, чипсами, орехами и пшеном. Хлеб вызывает брожение и воспаление у пернатых. А пшено окисляется на воздухе, что приводит к образованию токсичных веществ на зернах.

Ранее директор калининградского зоопарка Светлана Соколова заявила, что кормушку для птиц недостаточно просто повесить и наполнить кормом, ее необходимо регулярно очищать. Дело в том, что там постепенно накапливаются помет и перья.