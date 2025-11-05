Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц

Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц Директор калининградского зоопарка Соколова призвала чистить кормушки для птиц

Кормушку для зимующих птиц недостаточно просто повесить и наполнить кормом, ее необходимо регулярно очищать, заявила «МК в Калининграде» директор калининградского зоопарка Светлана Соколова. В противном случае такая помощь может лишь навредить пернатым.

Дело в том, что постепенно в кормушках накапливается помет и перья, предупредила Соколова. Немаловажно также правильно и осторожно крепить кормушки, чтобы не повредить деревья.

Она добавила, что еще одна распространенная ошибка — кормить птиц круглый год. На самом деле пернатых следует угощать только в самые морозные и снежные дни.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что кормушка для птиц, размещенная на балконе, должна быть защищена от дождя. По его словам, конструкция должна быть устойчивой и удобной.