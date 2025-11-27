Россиянам рассказали, как установить кормушки без вреда для птиц Зампред ВРНС Иванов: на кормушках из пластиковых бутылок следует обклеивать края

Для предотвращения травм у птиц на кормушках из пластиковых бутылок необходимо аккуратно обклеить края лейкопластырем, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, также важно обеспечить безопасность пернатых, установив кормушки на высоте, недоступной для хищников.

Зима для птиц — это серьезное испытание. Холод и короткий световой день лишают их возможности находить достаточное количество пищи. Наша помощь может спасти множество птичьих жизней, а это — человеческий и христианский долг. Очень важно подойти к этому делу с умом. Нужно позаботиться о правильной кормушке. Самые простые и удобные для птиц — это деревянные домики с бортиками, которые защищают корм от ветра. Можно использовать и пластиковые бутылки, но важно сделать их безопасными, обклеив края отверстий лейкопластырем, чтобы птицы не поранились, — посоветовал Иванов.

Он подчеркнул, что основной угрозой для пернатых являются кошки. По словам Иванова, кормушки следует устанавливать на высоте не менее полутора метров на тонких ветках или снабжать защитными колпаками, чтобы хищники не могли подобраться незаметно.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что птичью кормушку, установленную на балконе, нужно защитить от дождя. По его словам, конструкция должна быть устойчивой и удобной в использовании.