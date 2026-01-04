Атака США на Венесуэлу
В Ростовской области пеликан вмерз в лед

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На Таганрогском заливе в Ростовской области сотрудники Росприроднадзора и работники местного парка птиц «Малинки» провели операцию по спасению пеликана, который с наступлением холодов оказался в ловушке льда, передает «Подъем». Птица с травмированным крылом обитала на озере, прячась в зарослях камыша.

2 января жители села Круглого обнаружили птицу и сразу же пришли ей на помощь. Они освободили пеликана из ледяного плена, затем отогрели его, накормили и начали подыскивать для него новое место жительства.

Пеликана перевезли в парк «Малинки», где его осмотрели и поместили на карантин. Сейчас птица находится под наблюдением и получает обогрев. Состояние пеликана оценивается как удовлетворительное. В будущем, вероятно, его выпустят на свободу. Возможно, он сможет найти пару и завести потомство в парке.

Ранее сообщалось, что рыжий кот уже несколько дней находится в дымоходе камина исторического дома в центре Санкт-Петербурга. Спасательные операции по его вызволению начались в субботу, но пока не принесли результата. Специалисты планируют установить позицию на крыше здания и опускать в шахту приманки, чтобы привлечь кота.

