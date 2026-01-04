Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 20:14

В Петербурге кот уже неделю сидит в дымоходе исторического дома

В Петербурге спасатели пытаются достать кота из дымохода исторического дома

Фото: Поисково-спасательный отряд Экстремум
Рыжий кот уже седьмой день находится в дымоходе камина в историческом доме 1897 года постройки в центре Санкт-Петербурга на улице Чайковского, сообщили в службе спасения животных «Кошкиспас». Животное, находящееся на передержке, забралось туда 29 декабря 2025 года.

Спасательные операции стартовали в субботу, однако пока не увенчались успехом. Специалисты намерены установить позицию на скатной крыше здания и опускать в шахту приманки в виде еды, чтобы привлечь кота. Для этой цели будет задействована особая петля. В «Кошкиспасе» сообщили, что сроки выполнения работ и результат заявки трудно предсказать, но заверили, что приложат максимум усилий для спасения кота.

Ранее в Москве ветеринары провели уникальную операцию котенку с неразвитой брюшной стенкой. Животное было обнаружено на газоне, оно было грязным, истощенным и страдало от блох. После успешного хирургического вмешательства, включавшего вживление специальной сетки, котенок прошел реабилитацию. Спустя время он обрел новый дом.

До этого в подмосковном Красногорске житель забрал лису со зверофермы, чтобы спасти ее от убоя. Теперь животное обитает в его квартире. Соседи заметили необычного питомца на Заповедной улице в ЖК «Ильинские луга». Мужчина утверждает, что у него есть все необходимые документы о происхождении животного и подтверждение сделанных прививок.

животные
коты
спасатели
Санкт-Петербург
