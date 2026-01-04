В Петербурге кот уже неделю сидит в дымоходе исторического дома В Петербурге спасатели пытаются достать кота из дымохода исторического дома

Рыжий кот уже седьмой день находится в дымоходе камина в историческом доме 1897 года постройки в центре Санкт-Петербурга на улице Чайковского, сообщили в службе спасения животных «Кошкиспас». Животное, находящееся на передержке, забралось туда 29 декабря 2025 года.

Спасательные операции стартовали в субботу, однако пока не увенчались успехом. Специалисты намерены установить позицию на скатной крыше здания и опускать в шахту приманки в виде еды, чтобы привлечь кота. Для этой цели будет задействована особая петля. В «Кошкиспасе» сообщили, что сроки выполнения работ и результат заявки трудно предсказать, но заверили, что приложат максимум усилий для спасения кота.

