19 февраля 2026 в 10:45

Подорвавший гранату под Ростовом находился в розыске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мужчина, подорвавший гранату в Ростовской области, находился в федеральном розыске, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. Отмечается, что он скрывался в одном из домов под Таганрогом.

Реализуя оперативную информацию, сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Таганрогу в ходе проведения мероприятий по задержанию мужчины 1981 года рождения, находящегося в федеральном розыске, установили, что он может находиться в селе Николаевка Ростовской области, — говорится в сообщении.

Приехавшие сотрудники полиции заметили в одном из жилых помещений мужчину, который начал сопротивляться аресту. При этом он взорвал находившееся у него взрывное устройство, предположительно боевую гранату. Место инцидента обследуется совместными усилиями полицейской группы и саперов отряда специального назначения «Кобальт» регионального управления Росгвардии. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мужчина взорвал гранату при попытке его задержания. В результате он погиб, двое сотрудников полиции получили ранения.

