Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:48

Министра культуры российского региона обвинили в крупной взятке

СК попросил арестовать главу Минкульта Башкирии по подозрению в растрате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет России попросил суд заключить под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову, передает ТАСС. Ее обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере.

Шафикова А. И., ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Поступило ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в заявлении.

Ранее прокуратура обвинила бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского в крупной взятке. Помимо этого, его обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. По одному из эпизодов он получил в качестве незаконного вознаграждения сумку, выполненную из крокодиловой кожи.

До этого в Челябинской области арестовали заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Чиновника подозревают в получении взятки, сумма которой составила 1,8 млн рублей. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Также сообщалось, что суду предстоит рассмотреть дело бывшего прокурора подмосковного города Лыткарино Алексея Харитоненко. Его обвиняют в получении 495,5 млн рублей в виде взятки.

СК РФ
аресты
Башкирия
Минкультуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
В RT провели двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков высказался о дате нового раунда переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Отправившегося сражаться за Киев наемника забили насмерть в рядах ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.