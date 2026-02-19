Министра культуры российского региона обвинили в крупной взятке СК попросил арестовать главу Минкульта Башкирии по подозрению в растрате

Следственный комитет России попросил суд заключить под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову, передает ТАСС. Ее обвиняют в растрате и получении взятки в особо крупном размере.

Шафикова А. И., ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Поступило ходатайство следствия об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в заявлении.

Ранее прокуратура обвинила бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского в крупной взятке. Помимо этого, его обвиняют в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. По одному из эпизодов он получил в качестве незаконного вознаграждения сумку, выполненную из крокодиловой кожи.

До этого в Челябинской области арестовали заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Чиновника подозревают в получении взятки, сумма которой составила 1,8 млн рублей. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Также сообщалось, что суду предстоит рассмотреть дело бывшего прокурора подмосковного города Лыткарино Алексея Харитоненко. Его обвиняют в получении 495,5 млн рублей в виде взятки.