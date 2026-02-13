Суд арестовал замгубернатора Челябинской области из-за 2 млн рублей

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, обвиняемого в получении особо крупной взятки, сообщает ТАСС. Чиновника подозревают в получении 1,88 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу, — зачитала решение судья.

Заседание прошло в закрытом режиме из-за опасения разглашения сведений о состоянии здоровья замгубернатора.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двух высокопоставленных чиновников федерального дорожного учреждения за получение взятки в особо крупном размере. За 5,5 млн рублей они пообещали коммерсантам содействие при заключении и исполнении госконтрактов на обслуживание трасс и инженерных объектов. Суд отправил фигурантов под стражу.

До этого силовики пресекли коррупционную схему на оборонном заводе в Калуге. Четверо работников предприятия систематически получали взятки за помощь в победе в тендерах и оплату поставок. Общая сумма вознаграждений превысила 2,4 млн рублей, а в деле появились еще около 30 возможных соучастников из других регионов.