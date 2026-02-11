Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:35

Сотрудников оборонного завода задержали за многомиллионные взятки

ФСБ сообщила о задержании четырех работников оборонного предприятия в Калуге

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калуге задержали четырех сотрудников местного оборонного завода, передает ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ. Их подозревают во взяточничестве.

По данным ведомства, работники предприятия брали крупные суммы денег, взамен помогая определенным компаниям выигрывать контракты на поставку продукции и получать за них оплату. Общая сумма полученных ими взяток превысила 2,4 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается, и силовики выявили еще около 30 человек, причастных к этой схеме. Все они живут в регионах Центральной России.

Ранее Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду. Экс-чиновнику, объявленному в федеральный розыск, предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

До этого в Челябинске задержали начальника отдела службы судебных приставов. Его подозревают в получении взяток от преступной группы за помощь в получении данных из служебной базы. Сейчас следователи проводят обыски дома и на работе у задержанного.

Россия
Калужская область
ФСБ
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров рассказал, как Россия отреагируют на военные базы в Гренландии
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить умные кормушки для питомцев от взлома
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.