Сотрудников оборонного завода задержали за многомиллионные взятки ФСБ сообщила о задержании четырех работников оборонного предприятия в Калуге

В Калуге задержали четырех сотрудников местного оборонного завода, передает ТАСС со ссылкой на областное управление ФСБ. Их подозревают во взяточничестве.

По данным ведомства, работники предприятия брали крупные суммы денег, взамен помогая определенным компаниям выигрывать контракты на поставку продукции и получать за них оплату. Общая сумма полученных ими взяток превысила 2,4 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается, и силовики выявили еще около 30 человек, причастных к этой схеме. Все они живут в регионах Центральной России.

Ранее Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду. Экс-чиновнику, объявленному в федеральный розыск, предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

До этого в Челябинске задержали начальника отдела службы судебных приставов. Его подозревают в получении взяток от преступной группы за помощь в получении данных из служебной базы. Сейчас следователи проводят обыски дома и на работе у задержанного.