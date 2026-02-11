На Урале задержали пристава за помощь бандитам Начальника отдела ГУФССП Челябинска задержали за взятки от преступной группы

В Челябинске задержали начальника отдела службы судебных приставов, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Его подозревают в получении взяток от преступной группы.

По версии следствия, чиновник искал в служебных базах данные о людях по запросам криминальных авторитетов. За эту информацию он получал от них деньги.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье о получении взятки. Сейчас следователи проводят обыски дома и на работе у задержанного, чтобы собрать все доказательства.

Ранее в Казани задержали начальника отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиля Салихова. Правоохранители подозревают его в посредничестве при передаче взятки.

До этого арестовали замдиректора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе по обвинению в получении взятки и мошенничестве в особо крупных размерах. Басманный суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу еще в декабре 2025 года.

Прежде Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения управляющему делами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому. Чиновник, обвиняемый в превышении должностных полномочий, остается в следственном изоляторе как минимум до 23 марта 2026 года.