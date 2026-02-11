Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 11:09

На Урале задержали пристава за помощь бандитам

Начальника отдела ГУФССП Челябинска задержали за взятки от преступной группы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Челябинске задержали начальника отдела службы судебных приставов, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры. Его подозревают в получении взяток от преступной группы.

По версии следствия, чиновник искал в служебных базах данные о людях по запросам криминальных авторитетов. За эту информацию он получал от них деньги.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье о получении взятки. Сейчас следователи проводят обыски дома и на работе у задержанного, чтобы собрать все доказательства.

Ранее в Казани задержали начальника отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиля Салихова. Правоохранители подозревают его в посредничестве при передаче взятки.

До этого арестовали замдиректора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе по обвинению в получении взятки и мошенничестве в особо крупных размерах. Басманный суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу еще в декабре 2025 года.

Прежде Мосгорсуд отказался изменить меру пресечения управляющему делами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому. Чиновник, обвиняемый в превышении должностных полномочий, остается в следственном изоляторе как минимум до 23 марта 2026 года.

Россия
Челябинск
приставы
криминал
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Telegram оштрафовали на 7 млн рублей
Исполнитель покушения на генерала Алексеева признал вину
В Кремле назвали одну из ключевых тем повестки с США
IT-эксперт рассказал, как защитить умные кормушки для питомцев от взлома
В тюрьмах Кузбасса в прошлом году родилось 26 детей
В Кремле сравнили успехи России и США в атомной энергетике
Ильиновка, Северск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 февраля
В Кремле высказались о выборах на Украине
В Кремле оценили намерение Зеленского провести выборы на Украине
В России произошел обвал вылова иваси
Песков ответил насчет взаимодействия Баку и Еревана с США
Песков раскрыл, повлияет ли замедление Telegram на связь в зоне СВО
Названо условие, при котором Гуменник получит олимпийскую медаль
Песков объяснил ситуацию с ограничением работы Telegram
Следствие раскрыло мотив пособника покушения на генерала Алексеева
Почему не работает WhatsApp 11 февраля: где сбои в РФ, когда заблокируют
Билеты за 93 тысячи: о чем новый спектакль с Ефремовым, тайны закулисья
Заказчиков нападения на генерала Алексеева продолжат разыскивать
Шутка на свадьбе в Ингушетии закончилась поножовщиной
В Минобороны сообщили об ударах по инфраструктуре ВСУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.