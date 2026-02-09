Задержан глава отдела ЖКХ кабмина Татарстана

В Казани задержали начальника отдела ЖКХ и транспорта кабинета министров Татарстана Фаиля Салихова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, его подозревают в посредничестве при передаче взятки.

Салихов задержан по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Он признал вину. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста, — сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, чиновник признал вину. По делу задержан еще один фигурант, его имя не раскрывается.

Ранее арестовали заместителя директора департамента международной деятельности МЧС Ираклия Арабидзе по обвинению в получении взятки и мошенничестве в особо крупных размерах. Басманный суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу еще в декабре 2025 года.

До этого Московский городской суд отказался изменить меру пресечения управляющему делами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому. Чиновник, обвиняемый в превышении должностных полномочий, остается в следственном изоляторе как минимум до 23 марта 2026 года.