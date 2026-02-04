Управделами главы российского региона оставили под стражей

Московский городской суд оставил в силе арест управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского, сообщает Telegram-канал столичных судов. Обвиняемый в превышении полномочий чиновник продолжит находиться в следственном изоляторе до 23 марта 2026 года.

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Менжинского Романа Владимировича, — сказано в сообщении.

Срок ареста Менжинскому, а также другим фигурантам дела — бывшему вице-губернатору Александру Богашову и экс-министру имущества Эльдару Белоусову — был продлен еще в декабре 2025 года. Все они подозреваются в организации незаконного строительства на территории губернаторской резиденции.

По версии следствия, чиновники организовали возведение оздоровительного комплекса стоимостью более 50 млн рублей с использованием фиктивных документов. При этом сообщалось, что Менжинский знал о подозрениях и давал показания как свидетель до своего задержания.

