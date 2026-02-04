Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 18:25

Управделами главы российского региона оставили под стражей

Суд оставил в СИЗО управделами главы Челябинской области Менжинского до весны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Московский городской суд оставил в силе арест управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Романа Менжинского, сообщает Telegram-канал столичных судов. Обвиняемый в превышении полномочий чиновник продолжит находиться в следственном изоляторе до 23 марта 2026 года.

Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Менжинского Романа Владимировича, — сказано в сообщении.

Срок ареста Менжинскому, а также другим фигурантам дела — бывшему вице-губернатору Александру Богашову и экс-министру имущества Эльдару Белоусову — был продлен еще в декабре 2025 года. Все они подозреваются в организации незаконного строительства на территории губернаторской резиденции.

По версии следствия, чиновники организовали возведение оздоровительного комплекса стоимостью более 50 млн рублей с использованием фиктивных документов. При этом сообщалось, что Менжинский знал о подозрениях и давал показания как свидетель до своего задержания.

Ранее начальника учебного центра МВД по Республике Коми Антона Дашевского оставили под стражей после взрыва и пожара, в результате которых погибли три человека и пострадали более 30. Апелляция защиты с просьбой о смягчении меры пресечения отклонена. Дашевскому вменяется превышение полномочий, так как он разрешил проведение занятий в помещении с горючими и строительными материалами.

