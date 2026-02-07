Зимняя Олимпиада — 2026
Чиновника из МЧС обвинили в мошенничестве и получении взятки

Замдиректора департамента МЧС Арабидзе арестовали за взятку и мошенничество

Заместитель директора департамента международной деятельности МЧС Ираклий Арабидзе арестован по обвинению в получении взятки и мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Басманный суд удовлетворил ходатайство о его заключении под стражу еще в декабре 2025 года.

Арабидзе предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получении взятки в особо крупном размере). Он содержится в СИЗО, ходатайство о его аресте удовлетворил Басманный суд в декабре 2025 года, — говорится в сообщении.

Ранее Московский городской суд отказался изменить меру пресечения управляющему делами губернатора и правительства Челябинской области Роману Менжинскому. Чиновник, обвиняемый в превышении должностных полномочий, остается в следственном изоляторе как минимум до 23 марта 2026 года.

Кроме того, в суд Курской области были направлены уголовные дела на бывшего губернатора региона Романа Смирнова и его заместителя Александра Дедова. Экс-главе области предъявлено обвинение в получении двух взяток, и его дело будет разбираться в особом порядке судопроизводства.

