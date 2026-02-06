Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 16:24

Бывший глава Курской области попался на взятке

Экс-губернатору Курской области предъявлено обвинение в получении взяток

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Курский суд поступили уголовные дела в отношении бывшего губернатора Курской области Романа Смирнова и его заместителя Александра Дедова, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Экс-главе региона предъявлено обвинение в получении двух взяток, его дело будет рассмотрено в особом порядке.

Смирнову В. Б. предъявлено обвинение в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), им заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке, — говорится в сообщении.

Бывшего заместителя Александра Дедова также обвиняют в получении взяток. По версии следствия, Смирнов и Дедов брали деньги от двух строительных компаний и экс-депутата. Оба фигуранта сейчас под арестом.

Ранее бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На слушании в Мосгорсуде он заявил, что будет доказывать свою невиновность. Уголовное преследование началось после лишения его депутатской неприкосновенности, и в декабре суд санкционировал его арест.

суды
Курская область
взятки
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступлении Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.