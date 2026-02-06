Бывший глава Курской области попался на взятке

В Курский суд поступили уголовные дела в отношении бывшего губернатора Курской области Романа Смирнова и его заместителя Александра Дедова, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Экс-главе региона предъявлено обвинение в получении двух взяток, его дело будет рассмотрено в особом порядке.

Смирнову В. Б. предъявлено обвинение в получении двух взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), им заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, что предусматривает рассмотрение уголовного дела в особом порядке, — говорится в сообщении.

Бывшего заместителя Александра Дедова также обвиняют в получении взяток. По версии следствия, Смирнов и Дедов брали деньги от двух строительных компаний и экс-депутата. Оба фигуранта сейчас под арестом.

Ранее бывший депутат Госдумы Анатолий Вороновский не признал вину по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. На слушании в Мосгорсуде он заявил, что будет доказывать свою невиновность. Уголовное преследование началось после лишения его депутатской неприкосновенности, и в декабре суд санкционировал его арест.