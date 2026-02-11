Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 11:18

Беглого свердловского экс-чиновника заочно арестовали

Бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Гайду заочно арестовали

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе региональных судов. Экс-чиновнику, объявленному в федеральный розыск, предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Он заочно арестован Первоуральским городским судом. По статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, — рассказала собеседница агентства.

Решение суда будет обжаловано защитой уже в четверг, 12 февраля, в Свердловском областном суде. Бывший чиновник занимал высокие должности в министерствах энергетики, ЖКХ и социальной политики области с 2014 по 2019 год. В настоящее время находится за пределами территории России.

