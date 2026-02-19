Офицера полиции задержали за взятку в Саратовской области

Правоохранители в Саратовской области задержали сотрудника отдела МВД «Вольский» по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год подозреваемый получил взятку в особо крупном размере за успешную сдачу кандидатами в водители экзаменов в РЭО ГИБДД ОМВД России по Петровскому району Саратовской области, — говорится в сообщении.

Ранее силовики задержали замначальника и ведущего эксперта ФКУ «Управление магистрали Москва — Бобруйск Федерального дорожного агентства». Их подозревают в получении взятки в размере 5,5 млн рублей. По версии следствия, чиновники получили эту сумму от представителя коммерческой структуры.

До этого исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сигута стал фигурантом уголовного дела за взяточничество. Предполагается, что он получил от директора коммерческой фирмы 4,8 млн рублей. Деньги передавались за общее покровительство и предоставление права пользования комплексом зданий, уточнили в ведомстве.