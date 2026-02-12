Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 11:37

Министра из Запорожья заподозрили в многомиллионной взятке

СК обвинил и. о. министра АПК Запорожья в получении взятки в 4,8 млн рублей

Андрей Сигута Андрей Сигута Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
Исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сигута стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщили в региональном управлении СК РФ. По версии следствия, чиновник получил от директора коммерческой фирмы 4,8 млн рублей.

Деньги передавались за общее покровительство и предоставление права пользования комплексом зданий, уточнили в ведомстве. В СК добавили, что дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом.

О назначении Сигуты на пост и. о. министра стало известно 19 февраля 2025 года. До этого он занимал должность главы Мелитопольского муниципального округа Запорожской области.

Ранее Первоуральский городской суд заочно арестовал бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду. Экс-чиновнику, объявленному в федеральный розыск, предъявлено обвинение в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

