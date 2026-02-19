Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:50

Советник главы ДНР ответил, что ждет ЕС и Украину после окончания конфликта

Советник главы ДНР: власть ЕС и Украины после окончания конфликта ждет тюрьма

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
По завершении украинского конфликта представителей власти Евросоюза и Украины, в том числе президента Владимира Зеленского, ожидает тюремное заключение, заявил NEWS.ru советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин. По его словам, после подписания мирного договора прокуратура европейских стран проведет проверку, чтобы узнать, как были потрачены выделенные Киеву средства.

Здравомыслящий человек понимает, что та сторона — Зеленский и его группа поддержки, а также подтанцовка из европейских лидеров — не заинтересована в мире. Пока идут боевые действия, эти люди как минимум зарабатывают деньги и как максимум остаются на свободе и живыми. То есть после подписания мирного соглашения к большинству из них придет прокуратура. С украинских чиновников спросят, куда они дели деньги. Точно так же этим поинтересуются и у многих представителей власти в Европе и в США, — высказался Гагин.

Он подчеркнул, что мировое сообщество наблюдает за попытками организовать мирные переговоры, которые саботируются украинской стороной при поддержке некоторых европейских лидеров. По словам эксперта, эти страны позиционируют себя как спонсоры Украины, однако на практике именно украинские официальные лица часто задают тон информационной повестке.

Ранее сообщалось, что Зеленский резко раскритиковал главу Белого дома Дональда Трампа перед переговорами в Женеве. По информации британских журналистов, президент Украины выразил недовольство тем, как американский лидер подходит к вопросам мирного урегулирования.

