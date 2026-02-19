Зеленский накинулся на Трампа в преддверии переговоров в Женеве The Sun: Зеленский счел подход Трампа к мирному урегулированию несправедливым

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес американского лидера Дональда Трампа в преддверии переговоров в Женеве, сообщает The Sun. По информации авторов, украинский глава выразил недовольство подходом хозяина Белого дома к вопросам мирного урегулирования.

Как отмечается в публикации, Зеленский охарактеризовал позицию Трампа как «несправедливую» и предупредил, что Украина не сможет простить Соединенным Штатам подобную линию. Накануне раунда переговоров, который прошел в среду, он высказал опасения, что Вашингтон уже принял решение не в пользу Киева. Кроме того, он назвал призывы американской стороны пойти на уступки нечестными по отношению к его стране.

Ранее глава делегации от России помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении трехсторонних консультаций Москвы, Киева и Вашингтона в Женеве, которые прошли 17–18 февраля. По словам дипломата, встреча продолжалась примерно два часа.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Зеленский не хочет мира. По его словам, об этом говорит его выступление в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Лавров напомнил, что украинский глава некогда называл людей, проживающих в Донбассе, «существами».