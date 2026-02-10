Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта

В Черкассах мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и силовиков, передает Telegram-канале местной полиции. По данным правоохранителей, 55-летний житель города отказался от проверки документов.

Как сообщает ведомство, он вел себя агрессивно и в итоге бросил в сторону сотрудников ТЦК и полицейских боеприпас, который взорвался. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

Подозреваемого задержали. Ему вменяют покушение на умышленное убийство сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу ТЦК увеличилось в 340 раз за четыре года. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего лишь 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук. Люди жалуются на незаконные ограничения свободы при задержании, принудительное доставление в военкоматы и формальные медицинские осмотры, констатировал Лубинец.