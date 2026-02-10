Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:26

Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта

В Черкассах мужчина бросил гранату в сотрудников ТЦК и полиции

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Черкассах мужчина напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и силовиков, передает Telegram-канале местной полиции. По данным правоохранителей, 55-летний житель города отказался от проверки документов.

Как сообщает ведомство, он вел себя агрессивно и в итоге бросил в сторону сотрудников ТЦК и полицейских боеприпас, который взорвался. Сведения о состоянии пострадавших не приводятся.

Подозреваемого задержали. Ему вменяют покушение на умышленное убийство сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Ранее уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что число жалоб на работу ТЦК увеличилось в 340 раз за четыре года. По его словам, в 2022 году в офис омбудсмена поступило всего лишь 18 обращений, а в прошлом году их количество достигло 6127 штук. Люди жалуются на незаконные ограничения свободы при задержании, принудительное доставление в военкоматы и формальные медицинские осмотры, констатировал Лубинец.

ТЦК
гранаты
Украина
военкоматы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Хурма «пустила корни» в желудке россиянина
Врач связала всплеск венерических инфекций с COVID-19
Telegram начнут ограничивать в России
«Кривлялся, как паяц»: Лавров рассказал об инциденте с Зеленским в Париже
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.