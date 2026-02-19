Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 11:50

Появилась новая информация о найденных в секте сестрах из Петербурга

В квартире с найденными сестрами и матерью под Владимиром провели обыски

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
В квартире во Владимирской области, где обнаружили увезенных из Санкт-Петербурга сестер Марину и Ирину, прошли обыски, сообщил Telegram-канал «112». Дверь долго не открывали, внутри оперативники нашли девочек и их мать, отказавшихся говорить на камеру.

В одной из комнат эксперты обнаружили не менее 70 икон и изображения семьи Николая II. Следователи также допросили мужчину по имени Варфоломей. Он рассказал, что мать девочек просила спрятать ее с дочерьми от бывшего мужа, который, по ее словам, заставлял их носить российские документы и водил к психологам.

В Москве Варфоломей встретил семью и увез в дом своей знакомой Фатиньи, откуда девочки записали видеообращение. Установлено, что семья связана с сектой «Царская Империя», лидер которой называет себя «митрополитом всея Руси» и «пророком Енохом». Сейчас его судят под Самарой.

Ранее стало известно, что девочек искали в 15 регионах России. Сестры и их мать в порядке, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Бабушка пропавших сестер предполагала, что ее внучки находятся под мощным психологическим воздействием деструктивной секты. По ее информации, главарь этой организации — преступник-рецидивист, неоднократно судимый за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

