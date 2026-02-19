Двух пропавших в Петербурге сестер нашли во Владимирской области

Пропавших сестер из Санкт-Петербурга нашли вместе с матерью во Владимирской области, сообщили в городском управлении Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что двух девочек искали в 15 регионах России, передает РИА Новости.

Во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние обнаружены во Владимирской области, — отметили в СК.

Следователи отметили, что девочки и их мать в порядке, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить.

Ранее появлялась информация, что поиск пропавших в Петербурге 9 февраля двух сестер распространили, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще на 13 регионов. По словам пресс-секретаря отряда «ЛизаАлерт» Евгении Цинклер, в их число вошли Рязань и Новосибирск.

Бабушка пропавших сестер предполагала, что ее внучки находятся под мощным психологическим воздействием деструктивной секты. По ее информации, главарь этой организации — преступник-рецидивист, неоднократно судимый за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.