16 февраля 2026 в 15:16

Появились новые детали в поиске пропавших сестер из Петербурга

Поиск пропавших в Петербурге сестер начали вести в 15 регионах

Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Нашивка на форме волонтера поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Поиск пропавших в Петербурге 9 февраля двух сестер распространен, помимо Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще на 13 регионов, сообщили в пресс-службе петербургского отряда «Лиза Алерт». По словам пресс-секретаря отряда Евгении Цинклер, которые приводит РИА Новости, в их число входит Рязань и Новосибирск.

Поиск 11-летней и 18-летней сестер продолжается. Кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, он расширен на несколько регионов: Новгородская, Ульяновская, Псковская, Костромская, Владимирская, Нижний Новгород, Волгоград, Рязань, Новосибирск, Ярославль, Вологда, Тверь, Москва и Московская область, — отметила она.

До этого отец девочек Александр заявил, что сестер могла забрать мать, которая давно состоит в секте «Царская империя». Предположительно, она отвезла их туда же.

Также бабушка пропавших сестер предположила, что ее внучки находятся под мощным психологическим воздействием деструктивной секты «Царская империя». По ее информации, главарь этой организации — Леонид Власов, преступник-рецидивист, неоднократно судимый за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

сестры
поиски людей
Санкт-Петербург
ЛизаАлерт
