Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых

Поиски пропавшей осенью 2025 года семьи Усольцевых в Красноярском крае возобновятся весной, сообщила представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в процессе будут учтены новые данные.

После возобновления активных поисков весной мы будем отталкиваться от тех данных, что удастся получить зимой. На место поиска продолжают приезжать спасатели, — отметила она.

Также глава поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей в середине октября семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением. Также Дегтярев рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами.