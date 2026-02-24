Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 14:18

Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве сестры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя деревни Мокрое по подозрению в убийстве своей сестры, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. По предварительной информации, во время ссоры мужчина взял нож и нанес родственнице удары в область шеи и спины.

Как было установлено, в ходе возникшего конфликта агрессивный мужчина взял нож и нанес им удары в область шеи и спины потерпевшей. От полученных ранений женщина скончалась, — отметили в Росгвардии.

Ранее подросток зарезал спящую мать в Няндоме Архангельской области. После этого 17-летний юноша спрятал тело 51-летней женщины в погребе, а сам скрылся. Подозреваемый дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

До этого сообщалось, что суд рассмотрит уголовное дело жителя Уссурийска Приморского края, который из-за ревности с особой жестокостью убил свою 50-летнюю знакомую. Пьяный мужчина облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Пострадавшую доставили в городскую больницу, где на следующий день она скончалась от полученных термических ожогов.

убийства
сестры
задержания
Подмосковье
родственники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Зеленский снова пошел наперекор Трампу
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.