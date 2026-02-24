Россиянина задержали за жестокую расправу над сестрой Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве сестры

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя деревни Мокрое по подозрению в убийстве своей сестры, сообщила NEWS.ru пресс-служба ведомства. По предварительной информации, во время ссоры мужчина взял нож и нанес родственнице удары в область шеи и спины.

Как было установлено, в ходе возникшего конфликта агрессивный мужчина взял нож и нанес им удары в область шеи и спины потерпевшей. От полученных ранений женщина скончалась, — отметили в Росгвардии.

