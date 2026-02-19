Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 12:01

В ЦРПТ ответили на слухи о подорожании меда из-за обязательной маркировки

ЦРПТ: мед не подлежит обязательной маркировке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мед на данный момент не относится к товарам, которые подлежат обязательной маркировке, сообщили в пресс-службе оператора государственной системы цифровой маркировки «Честный знак» (Центр развития перспективных технологий). В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» представители отметили, что проводится добровольный эксперимент по маркировке.

В соответствии с постановлением правительства России с 14 ноября 2025 года по 28 февраля 2026 года проводится добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов бакалейной продукции, включая мед, упакованный в потребительскую упаковку, — пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что производители не несут дополнительных расходов. В связи с этим слухи о возможном росте цен в случае введения обязательной маркировки являются несостоятельными, уточнили в ЦРПТ.

Председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев ранее заявил, что в 2026 году стоимость российского меда вырастет на треть. По словам специалиста, на рынке наблюдается нехватка меда из-за его низкой рентабельности для продавцов.

