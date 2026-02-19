Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:59

«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО

Военэксперт Кнутов: Ту-22М3 используются как носители крылатых ракет

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Самолеты Ту-22М3 применяются в зоне специальной военной операции в качестве носителя крылатых ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, бомбардировщик небезопасно применять вблизи линии фронта из-за угрозы со стороны противовоздушной обороны и зенитных ракетных комплексов.

Бомбардировщики Ту-22М3 используются как носители крылатых ракет, причем разного назначения. И в этом главное их достоинство. Другое дело, что в связи с появлением средств противовоздушной обороны с дальностью 200–300 км, конечно, самолету-носителю нельзя подлетать к линии боевого соприкосновения. Кроме того, там могут находиться зенитно-ракетные комплексы противника или истребительная авиация. Но во всем остальном этот бомбардировщик достаточно хороший, отвечающий требованиям завтрашнего дня, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что применение Ту-22М3 для прорыва противовоздушной обороны невозможно, несмотря на его изменяемую геометрию крыла, которая позволяет летать на малых высотах и огибать рельеф местности. По словам военэксперта, это делает данный самолет достаточно маневренным и пригодным для различных тактических операций против противника.

Ранее американский обозреватель Крис Осборн заявил, что возросшие риски при эксплуатации бомбардировщика Ту-22М3 в зоне специальной военной операции заставляют российское командование изменить тактику его использования. По его словам, участие этого самолета в боевых действиях становится все более рискованным.

самолеты
бомбардировщики
СВО
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
В RT провели двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков высказался о дате нового раунда переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.