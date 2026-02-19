«Отвечает требованиям завтрашнего дня»: военэксперт о роли Ту-22М3 на СВО

Самолеты Ту-22М3 применяются в зоне специальной военной операции в качестве носителя крылатых ракет, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. При этом, по его словам, бомбардировщик небезопасно применять вблизи линии фронта из-за угрозы со стороны противовоздушной обороны и зенитных ракетных комплексов.

Бомбардировщики Ту-22М3 используются как носители крылатых ракет, причем разного назначения. И в этом главное их достоинство. Другое дело, что в связи с появлением средств противовоздушной обороны с дальностью 200–300 км, конечно, самолету-носителю нельзя подлетать к линии боевого соприкосновения. Кроме того, там могут находиться зенитно-ракетные комплексы противника или истребительная авиация. Но во всем остальном этот бомбардировщик достаточно хороший, отвечающий требованиям завтрашнего дня, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что применение Ту-22М3 для прорыва противовоздушной обороны невозможно, несмотря на его изменяемую геометрию крыла, которая позволяет летать на малых высотах и огибать рельеф местности. По словам военэксперта, это делает данный самолет достаточно маневренным и пригодным для различных тактических операций против противника.

Ранее американский обозреватель Крис Осборн заявил, что возросшие риски при эксплуатации бомбардировщика Ту-22М3 в зоне специальной военной операции заставляют российское командование изменить тактику его использования. По его словам, участие этого самолета в боевых действиях становится все более рискованным.