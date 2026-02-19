В США раскрыли новую роль российского бомбардировщика Ту-22М3 на СВО NSJ: командование ВС России готовит новую тактику применения Ту-22М3 в зоне СВО

Возросшие риски при использовании бомбардировщика Ту-22М3 в зоне СВО вынуждают российское командование перейти к новой тактике его применения, заявил американский обозреватель National Security Journal Крис Осборн. Он считает, что участие этого самолета непосредственно в зоне боевых действий якобы становится все более опасным.

Это давление подталкивает Ту-22М3 к роли самолета, способного действовать на расстоянии — запускать дальнобойное оружие, а не проникать в тыл противника, — отметил эксперт.

Подобный подход может быть эффективным, но также имеет определенные ограничения, уточнил Осборн. Так, без обширной сети связи и современной системы поражения цели Ту-22М3 становятся дорогостоящими ракетными установками, у которых сокращаются шансы на выживание. В связи с этим будущее этих самолетов зависит от вооружения, датчиков и промышленного потенциала, резюмировал обозреватель.

