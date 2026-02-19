Взрыв произошел в метро Москвы На станции метро «Битцевский парк» в Москве произошел взрыв

В московском метро на станции «Битцевский парк» произошел взрыв, сообщил Telegram-канал «112». Очевидцы рассказали, что пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии. Официальных данных о причинах произошедшего или пострадавших пока нет.

Telegram-канал «Новости Москвы» пишет, что причиной взрыва могла стать неисправность токоприемника или подвагонного оборудования. Движение поездов восстановлено.

Ранее на востоке Москвы в автомобиле Lada взорвался газовый баллон. Машина полностью сгорела. Предварительно, хлопок раздался на Уссурийской улице, где строится метро.

В Тюмени до этого при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.

В доме свердловского Первоуральска прежде произошел взрыв газа, который привел к возгоранию в трех квартирах. По предварительным данным, пострадал один человек. Пожарные спасли двух человек, еще пятеро эвакуировались самостоятельно. При ликвидации последствий было задействовано 15 сотрудников экстренных служб и шесть единиц техники.