Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома

Размышляете над приобретением водонагревателя и сомневаетесь в выборе между проточным вариантом и накопительной моделью? Данный материал создан специально для вас. Мы детально проанализируем индивидуальные достоинства каждого типа оборудования и расскажем об их слабых сторонах, чтобы помочь вам сделать правильный выбор и приобрести качественный, долговечный и бюджетный водонагреватель.

Проточный водонагреватель: плюсы, минусы и требования к электропроводке

Современный рынок предлагает покупателям две основные категории бытовых нагревательных устройств: проточные и накопительные. Ключевое различие заключается в технологии подогрева воды. Проточный водонагреватель обеспечивает мгновенный нагрев, пропуская поток через нагревательную систему непосредственно во время использования.

Механизм функционирования и достоинства

Проточный водонагреватель функционирует по схеме моментального подогрева: холодный поток проходит сквозь компактную нагревательную систему и немедленно поступает в смеситель уже горячим. Основное преимущество подобного устройства — безлимитный запас горячей воды, поскольку нагрев происходит непрерывно во время открытого крана. Проточные устройства компактны, требуют минимум пространства для размещения и легко устанавливаются даже в стесненных условиях. Дополнительное преимущество — отсутствие теплопотерь в режиме простоя, так как агрегат функционирует исключительно при открытом кране.

Слабые стороны и условия для электросети

Впрочем, у проточных водонагревателей имеются серьезные недостатки, о которых следует знать заранее. Главная проблема — значительная потребляемая мощность, достигающая 3–27 киловатт для бытового применения. Это означает обязательное наличие прочной электропроводки с правильным сечением кабеля и индивидуального защитного автомата в распределительном щите. В старом жилом фонде с изношенной проводкой монтаж мощного проточного устройства может стать невозможным без капитальной замены всей электрической системы. Кроме того, проточные агрегаты обычно обслуживают лишь одну водоразборную точку — либо душевую кабину, либо кухонную раковину. При одновременном открытии нескольких кранов температура воды заметно упадет или напор существенно ослабнет.

Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома Фото: Shutterstock/FOTODOM

В каких случаях предпочесть проточный вариант

Проточный или накопительный водонагреватель окажется оптимальным решением для вашего жилища? Проточную модификацию стоит рассматривать при наличии малогабаритной квартиры с ограниченным свободным пространством и потребностью в горячей воде исключительно для одной точки. Подобный вариант подходит для дачного участка, где горячее водоснабжение требуется эпизодически, или для офисного помещения, где персонал пользуется только умывальником. Проточный водонагреватель для семьи из 3 человек может оказаться неудачным приобретением, если все домочадцы принимают душ приблизительно в одинаковое время или предпочитают расслабляться в наполненной ванне.

Накопительный водонагреватель (бойлер): принцип работы и преимущества

Накопительный водонагреватель, известный также как бойлер, предварительно греет определенное количество жидкости в резервуаре, после чего сохраняет установленную температуру. Цена проточных устройств обычно ниже, однако они предъявляют серьезные требования к качеству электрической проводки.

Конструкция и технология работы

Накопительный водонагреватель, именуемый также бойлером, представляет собой теплоизолированный резервуар со встроенным нагревательным элементом. Холодная жидкость заполняет емкость, где постепенно прогревается до заданного уровня температуры, обычно варьирующегося от 55 до 75 градусов по Цельсию. При открытии крана горячая вода вытекает из верхней зоны резервуара, а холодная автоматически поступает в нижнюю часть и начинает нагреваться. Качественная термоизоляция емкости обеспечивает сохранение температуры жидкости на протяжении длительного периода, даже при выключенном нагревателе. Термостатическое устройство контролирует температурный режим и активирует нагревательную систему, когда вода охлаждается ниже установленного значения.

Достоинства накопительных устройств

Накопительный водонагреватель обладает рядом весомых преимуществ по сравнению с проточным аналогом. Во-первых, он способен параллельно снабжать горячей водой несколько водоразборных точек — душевую, кухню, умывальник. Во-вторых, накопительные модификации потребляют существенно меньше электроэнергии в момент функционирования, обычно от 1,5 до 3 киловатт, что позволяет устанавливать их даже в жилищах с устаревшей электропроводкой. В-третьих, бойлер обеспечивает стабильный температурный режим воды независимо от количества открытых смесителей. Еще одно преимущество, о котором мало кому известно: современные накопительные водонагреватели оснащаются функцией антибактериальной защиты, периодически прогревая воду до температуры свыше 60 градусов. Это уничтожает опасные микроорганизмы, включая легионеллу, способную размножаться в теплой среде.

Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный, какой объем лучше Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда выбрать накопительную модель

Проточный или накопительный водонагреватель станет оптимальным приобретением? Бойлер следует предпочесть, если требуется горячая вода одновременно в нескольких местах, если в доме проживает большая семья или если электрическая проводка в жилище не справится с мощным проточным нагревателем. Накопительная модификация идеально подходит для семей с детьми, обожающими купаться в ванне, ведь бойлер может обеспечить достаточный запас горячей воды для наполнения крупной емкости. Объем бойлера для квартиры определяется исходя из потребностей жильцов и количества водоразборных точек. Рейтинг водонагревателей по надежности часто возглавляют модели с баком из нержавеющей стали, сухим ТЭНом и качественной теплоизоляцией.

Как рассчитать объем бака для одного человека и для семьи

Корректное определение объема резервуара — ключевой момент при выборе накопительного водонагревателя.

Для одиночного пользователя, принимающего душ и использующего горячую воду на кухне, обычно хватает емкости объемом 30–50 литров. Такой объем обеспечит комфортное принятие душа на протяжении 10–15 минут и мытье посуды.

Водонагреватель для семьи из 3 человек должен располагать объемом не менее 80–100 литров, если все домочадцы предпочитают душ. Этого будет достаточно, чтобы каждый смог принять душ утром или вечером без продолжительного ожидания нагрева новой порции воды.

Для семейства из четырех человек, где есть двое детей, обожающих принимать ванну и плескаться в воде, объем бойлера для квартиры может варьироваться от 120 до 150 литров. Стандартная ванна вмещает приблизительно 150–180 литров воды, но она не заполняется целиком горячей водой — обычно горячую воду смешивают с холодной в соотношении примерно 1:1 или 2:1. Получается, что для наполнения ванны необходимо около 80–100 литров горячей воды плюс запас для мытья рук, посуды и прочих потребностей.

Если в семействе несколько человек обожают принимать ванну поочередно, то лучше рассмотреть модификации объемом 150–200 литров или даже больше. Но такие модели сложнее найти среди бюджетных водонагревателей, да и счета за ЖКУ с таким объемом воды и потребляемой на ее подогрев электроэнергией могут возрасти.

Помните, что чем крупнее объем резервуара, тем дольше вода будет прогреваться до заданной температуры — емкость на 150 литров нагревается приблизительно за 3–4 часа.

Накопительный водонагреватель (бойлер): принцип работы и преимущества Фото: Shutterstock/FOTODOM

Критерии выбора: на что еще смотреть при покупке

Когда вы решаете, какой водонагреватель лучше для вашего жилища, нужно ориентироваться на несколько ключевых характеристик.

Первая характеристика — потребляемая мощность и совместимость с вашей электрической проводкой. Убедитесь, что ваша электросеть справится с нагрузкой, особенно если планируете покупку проточной модели.

Вторая характеристика — объем резервуара для накопительных модификаций или производительность для проточных. Производительность проточных водонагревателей измеряется в литрах горячей воды в минуту при определенной температуре нагрева.

Третья характеристика — материал резервуара и нагревательного элемента. Емкости из нержавеющей стали служат дольше, чем резервуары с эмалированным покрытием, но стоят дороже. Нагревательные элементы бывают погружными (ТЭН) и сухими — вторые не контактируют напрямую с водой, поэтому медленнее покрываются накипью и служат дольше.

Четвертая характеристика — наличие дополнительных функций: термостата для точной регулировки температуры, защиты от перегрева, индикатора нагрева, таймера включения. Но эти допы не всегда есть у бюджетных водонагревателей.

Пятая характеристика — тип установки. Накопительные водонагреватели могут быть вертикальными или горизонтальными, настенными или напольными. Выбор зависит от наличия свободного места в помещении.

Шестая характеристика — экономичность эксплуатации. Проточные модификации потребляют много электричества во время работы, но не тратят энергию на поддержание температуры воды. Накопительные модификации расходуют меньше энергии в момент работы, но постоянно тратят электричество на подогрев остывающей воды, даже когда вы ею не пользуетесь.

Итоговые рекомендации

Выбор между проточным и накопительным водонагревателем зависит от ваших потребностей, условий эксплуатации и бюджета. Если вы живете один или вдвоем, редко пользуетесь горячей водой и имеете мощную электропроводку — проточная модификация станет оптимальным решением. Для большой семьи, где нужна горячая вода в нескольких точках одновременно, или для дома со слабой проводкой лучше выбрать накопительный водонагреватель подходящего объема. Обязательно ознакомьтесь с рейтингом водонагревателей: такие обзоры помогут определиться, какой водонагреватель лучше выбрать именно для вашего жилья, ведь они учитывают надежность, удобство и экономичность моделей.

