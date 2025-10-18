Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 20:30

Дрель или перфоратор: что выбрать для ремонта стен и не прогадать

Дрель или перфоратор: что выбрать для ремонта стен и не прогадать Дрель или перфоратор: что выбрать для ремонта стен и не прогадать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашний быт постоянно преподносит сюрпризы: нужно закрепить книжную полку, смонтировать кондиционер, сделать канавку для электрокабеля или просто вкрутить крепеж. Многие задаются вопросом: чем отличается ударная дрель от перфоратора и что купить для стен в своей квартире?

Разница заключается в устройстве ударного механизма. У дрели удар формируется благодаря двум рифленым шайбам — они соприкасаются зубцами при вращении и создают вибрацию. Перфоратор работает иначе: внутри находится пневматическая система с поршнем, который бьет по специальному ударнику. Результат — мощность воздействия перфоратора превосходит дрель в несколько раз.

Когда предстоит долбить бетонные перегородки, пробивать отверстия большого диаметра или прокладывать штробы для коммуникаций — без перфоратора не обойтись. Его энергия удара справляется с плотным бетоном и природным камнем. Ударная дрель выручит при редких домашних работах: закрепить зеркало на кирпичной стене, сделать несколько отверстий под анкеры.

Определяясь с покупкой, подумайте о масштабе задач. Со знанием, чем отличается ударная дрель от перфоратора, — это стало проще. Затеяли большой ремонт с прокладкой проводки и множеством креплений — инвестируйте в перфоратор. Для периодических бытовых нужд вполне хватит компактной ударной дрели по приемлемой цене.

Ранее мы рассказывали, как выбрать самый удобный и надежный перфоратор.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
