Кухня мечты без ошибок: 5 подводных камней, которые испортят интерьер и комфорт

Мечтаете о кухне, где все продумано до мелочей? Порой даже стильный ремонт не спасает от досадных недочетов, которые превращают готовку в испытание. Но зная типичные ошибки, можно избежать лишних трат и создать по‑настоящему удобное пространство. Давайте разберем главные моменты, на которые стоит обратить внимание при планировании.

Начните с выбора качественных фасадов — экономия здесь обернется скорым ремонтом: дешевые материалы быстро теряют вид из‑за света, влаги и перепадов температуры. Продумайте розетки заранее: их должно быть чуть больше, чем кажется нужным, чтобы не тянуть удлинители. Не забудьте оценить, сколько места требуется для всей посуды и утвари — иначе столешницы превратятся в склад.

Соблюдайте правило кухонного треугольника: холодильник, мойка и плита должны располагаться удобно относительно друг друга. Используйте пространство до потолка — высокие шкафы дают дополнительное место для хранения и избавляют от пыли наверху. И самое важное — подстраивайте все под себя: высоту столешниц, глубину шкафов и расположение элементов, чтобы кухня стала по‑настоящему вашей.

