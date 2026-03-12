Жир на кухне исчезает мгновенно: простой и безопасный способ без токсичных средств

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Липкий налет на шкафах, фартуке и вытяжке — знакомая каждому хозяину проблема. Обычно уборка превращается в изнурительный труд с агрессивной химией. Но есть простой и доступный способ, который делает процесс быстрым и безопасным, используя только обычный уксус и немного моющего средства.

Для приготовления средства смешайте в пульверизаторе равные части теплой воды и 9% столового уксуса, добавьте пару капель жидкости для мытья посуды и тщательно взболтайте. Распылите раствор на загрязненные участки, оставьте на 5–10 минут, при необходимости приложите салфетку, смоченную в смеси, и аккуратно протрите губкой. После — удалите остатки чистой влажной тряпкой. Такой раствор безопасен для пластика, стекла, плитки и окрашенного дерева, дезинфицирует поверхности и устраняет запахи, позволяя кухне сиять чистотой без токсичных химикатов.

Ранее сообщалось, что новые махровые полотенца такие мягкие, что из них не хочется вылезать. Но со временем ворс грубеет, появляется запах сырости, и пользоваться ими становится неприятно. Я нашла простой способ вернуть мягкость без дорогих кондиционеров.

