Жир на кухне исчезает мгновенно: простой и безопасный способ без токсичных средств

Липкий налет на шкафах, фартуке и вытяжке — знакомая каждому хозяину проблема. Обычно уборка превращается в изнурительный труд с агрессивной химией. Но есть простой и доступный способ, который делает процесс быстрым и безопасным, используя только обычный уксус и немного моющего средства.

Для приготовления средства смешайте в пульверизаторе равные части теплой воды и 9% столового уксуса, добавьте пару капель жидкости для мытья посуды и тщательно взболтайте. Распылите раствор на загрязненные участки, оставьте на 5–10 минут, при необходимости приложите салфетку, смоченную в смеси, и аккуратно протрите губкой. После — удалите остатки чистой влажной тряпкой. Такой раствор безопасен для пластика, стекла, плитки и окрашенного дерева, дезинфицирует поверхности и устраняет запахи, позволяя кухне сиять чистотой без токсичных химикатов.

