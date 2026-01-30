Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 11:53

Названа самая невкусная кухня в мире

Блюда из Казахстана и Армении оказались в списке самой невкусной еды в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Блюда из Армении и Казахстана вошли в топ самых невкусных кухонь в мире, сообщает World Population Review. В общей сложности в рейтинге представлено 99 стран. Казахстан и Армения набрали по 3,9 балла и расположились на 92-м и 93-м местах.

Греция набрала 4,6 балла, Италия — 4,59 балла, Мексика — 4,52 балла, — говорится в публикации.

Первая десятка стран практически не изменилась с 2024 года. В нее вошли Италия, Мексика, Турция, Испания, Португалия, Индонезия, Франция, Япония, Китай. Греция же оказалась на первом месте. Именно кухни этих государств в 2025 году получили наивысшие оценки. По данным составителей рейтинга, наименее вкусная еда представлена в Никарагуа, Лаосе и Боливии. Они заняли последние три места.

Ранее итальянская кухня попала в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Премьер страны Джорджа Мелони отметила, что республика стала первой в мире, кто получил такое признание. Она подчеркнула, что решение организации подтверждает самобытность и идентичность итальянцев.

