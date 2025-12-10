Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО Итальянская кухня попала в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Итальянская кухня попала в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, заявила премьер страны Джорджа Мелони в ходе видеообращения. Она отметила, что республика стала первой в мире, кто получил такое признание. Мелони подчеркнула, что решение организации подчеркивает самобытность итальянцев.

ЮНЕСКО признала итальянскую кухню объектом всемирного наследия. Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность, — сказала Мелони.

Ранее Швейцария решила внести традиционную альпийскую вокальную технику — йодль — в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующая заявка была подана еще в 2024 году и будет рассмотрена на заседании организации, которое должно состояться в период с 8 по 13 декабря.

До этого в департаменте по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ заявили, что секретариат ЮНЕСКО игнорирует ущерб, который ВСУ нанесли культурному и историческому наследию Курской области. Там отметили, что учреждение ООН в целом с безразличием относится к вопросам, касающимся России.