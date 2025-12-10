Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:10

Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО

Итальянская кухня попала в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Читайте нас в Дзен

Итальянская кухня попала в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, заявила премьер страны Джорджа Мелони в ходе видеообращения. Она отметила, что республика стала первой в мире, кто получил такое признание. Мелони подчеркнула, что решение организации подчеркивает самобытность итальянцев.

ЮНЕСКО признала итальянскую кухню объектом всемирного наследия. Мы стали первыми в мире, кто получил это признание, которое подчеркивает нашу идентичность и самобытность, — сказала Мелони.

Ранее Швейцария решила внести традиционную альпийскую вокальную технику — йодль — в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответствующая заявка была подана еще в 2024 году и будет рассмотрена на заседании организации, которое должно состояться в период с 8 по 13 декабря.

До этого в департаменте по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ заявили, что секретариат ЮНЕСКО игнорирует ущерб, который ВСУ нанесли культурному и историческому наследию Курской области. Там отметили, что учреждение ООН в целом с безразличием относится к вопросам, касающимся России.

Италия
ЮНЕСКО
традиции
блюда
Джорджа Мелони
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Владислав Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад
Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ
Дегтярев обрадовал хоккейных болельщиков одним решением
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.