05 декабря 2025 в 17:09

Швейцария хочет внести йодль в список нематериального наследия

Выступление музыкального коллектива на фестивале йодля Выступление музыкального коллектива на фестивале йодля Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press
Швейцария решила внести традиционную альпийскую вокальную технику — йодль — в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщило Agence France-Presse (AFP). Соответствующая заявка была подана еще в 2024 году и будет рассмотрена на заседании организации, которое должно состояться в период с 8 по 13 декабря.

Йодль — это вид пения, основанный на быстрых переходах между грудным голосом и фальцетом. Он популярен не только в Швейцарии, но и в горных местностях соседних стран, таких как Австрия и Южная Германия. При этом в самой Швейцарии действует 780 клубов йодлеров, насчитывающих порядка 12 тыс. участников.

Хормейстер люцернского клуба Buergerturner Yodel Club Маркус Эгли подчеркнул, что признание йодля частью культурного наследия важно для будущего, поскольку это пение является частью идентичности Швейцарии. Он добавил, что изначально йодль служил способом общения для находящихся в горах.

Примечательно, что данная традиция проникла и в сферу высшего образования: с 2018 года студенты Люцернского университета прикладных наук и искусств получили возможность поступить на магистерскую программу по йодлю. Техника характеризуется резкими переключениями между регистрами и использованием односложных слогов, таких как «хол-ла-хи-ху», для демонстрации вокальных возможностей.

Ранее ученые нашли в южной части пустыни Нефуд 176 наскальных панно возрастом около 12 тыс. лет с изображениями животных. Гравюры длиной до трех метров указывали путь к источникам воды и помогали сохранять маршруты древних людей. Среди изображений животных выделяются зубры, верблюды, горные козлы и газели.

