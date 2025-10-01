В Саудовской Аравии нашли «путеводные знаки» древних людей В Саудовской Аравии нашли показывающие маршруты людей к воде панно

Международная команда ученых обнаружила в южной части пустыни Нефуд 176 наскальных панно возрастом около 12 тыс. лет с изображениями животных. Гравюры длиной до трех метров указывали путь к источникам воды и помогали сохранять маршруты древних людей, сообщает Nature Communications.

Панно нанесены на скалы в районах Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Мисма. В натуральную величину выполнены 130 наскальных гравюр. Среди изображений животных выделяются зубры, верблюды, горные козлы и газели.

Ученые связывают создание этих памятников с влажным климатическим периодом 11–12 тыс. лет назад, когда в пустыне появились сезонные озера. По их мнению, гравюры, для нанесения которых художникам приходилось взбираться на 40-метровую высоту, служили древним общинам указателями воды, маршрутов и символами территории.

Находки каменных наконечников и бусин левантийского стиля свидетельствуют о культурных связях с соседними регионами, однако само искусство Северной Аравии отличалось уникальным масштабом и стилем.

Эта уникальная форма символического выражения относится к особой культурной самобытности, адаптированной к жизни в сложных, засушливых условиях, — отметил Фейсал Аль-Джибрин из комиссии по культурному наследию Минкультуры Саудовской Аравии.

