Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше

Генконсульство России в Гданьске раздирают после закрытия, умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Алентова, ВСУ убили волонтеров из Дагестана, перевозивших гуманитарный груз, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Захват здания генконсульства в Гданьске

В польском Гданьске разгорается недетский скандал — чиновники пытались захватить здание генерального консульства России. Таким образом они пытались «отобрать здание», но «никто не открыл чиновникам двери». Само консульство перестало работать с понедельника, 22 декабря. Причина — МИД Польши отозвал согласие на его работу. Это было последнее российское консульство в стране после Кракова и Познани.

Позже временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш назвал сообщения о попытках захвата преувеличенными: «К зданию 23 декабря подошли двое неизвестных, позвонили в дверь и, не дождавшись ответа, ушли». При этом от комментария по остальным вопросам он воздержался.

Прокомментировали инцидент и в Москве. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что желающим прибрать к рукам здание российского генконсульства в польском Гданьске следует максимально просчитать последствия этого шага. Дипломат отметила, что существует немало примеров того, какие болезненные ответы Москва дает совершившим «бесправие» в отношении РФ.

Генеральное консульство России в Гданьске Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Рекомендуем горячим, видимо, от поднявшейся температуры головам в Польше, если кто-то задумает реализовать подобное, то есть прибрать к рукам российскую недвижимость, для начала просчитать все возможные последствия подобных противоправных и провокационных действий. Я думаю, что примеров уже немало, как Россия отвечает, насколько это болезненные ответы для тех, кто совершает бесправие в отношении нашей страны», — сказала она.

Ранее Захарова говорила об ответных шагах. Речь, по словам представителя МИД РФ, идет о сокращении количества дипломатических и консульских работников Польши на территории России.

«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», — сказала Захарова.

Смерть Веры Алентовой

25 декабря прогремела страшная новость — не стало актрисы Веры Алентовой. Утром звезда всеми любимого фильма «Москва слезами не верит» приехала в театр имени Маяковского на прощание с актером Анатолием Лобоцким, с которым вместе играла в фильме «Зависть богов». Вскоре ее самочувствие резко ухудшилось. Прибывшая на место скорая помощь госпитализировала Алентову. Вернуть женщину к жизни медики пытались около полутора часов. Впоследствии Московский драматический театр имени Пушкина объявил о смерти звезды.

Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Как написал Telegram-канал SHOT, предварительная причина смерти Алентовой — острая сердечная недостаточность. Как отметил источник, проблемы с сердцем у актрисы были давно и обострились на фоне перенесенного ранее коронавируса. По данным Telegram-канала Mash, причина — острый инфаркт миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.

До последнего дня Алентова играла на сцене — даже 25 декабря был запланирован спектакль. По словам художественного руководителя Московского драматического театра имени Пушкина заслуженного артиста РФ Евгения Писарева, накануне состоялась репетиция.

«Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», — сказал Писарев.

На горестную новость отреагировали в Госдуме: депутат Елена Драпеко назвала смерть Алентовой трагедией для ее многочисленных поклонников. По ее словам, вклад актрисы в отечественное и мировое кинематографическое искусство останется в истории.

«Очень тяжелый день. Алентова прожила достойную жизнь, у нее были замечательные роли в кино, они останутся в нашей истории и мировом кинематографе. Ее главная роль в фильме „Москва слезам не верит“, конечно, останется в памяти и сердцах зрителей на десятилетия», — поделилась Драпеко.

Многие известные люди уже принесли свои соболезнования родным Алентовой. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала актрису изумительным человеком. Симоньян подчеркнула, что лично была знакома с ней.

Актер Александр Михайлов, получивший широкую известность по главной роли в фильме «Любовь и голуби», назвал смерть Алентовой большим потрясением для мира кино. По его словам, ушедшая из жизни актриса обладала исключительным даром и выдающимся талантом.

Владимир Меньшов и Вера Алентова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Яна Поплавская уверена, что на небесах Алентова встретится со своим супругом Владимиром Меньшовым, который скончался в 2021 году. Она назвала звездную чету потрясающими и талантливыми людьми.

И конечно, свое слово сказала их дочь телеведущая Юлия Меньшова. Она опубликовала фотографии своих родителей, которые смотрят друг другу в глаза, держатся за руки и улыбаются. Подпись гласит: «Мамы больше нет. Теперь они вместе».

Прощание с Алентовой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина. Дата церемонии пока неизвестна.

ВСУ убили волонтеров

ВСУ ударили по гуманитарному конвою из Дагестана на приграничной территории. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, в числе погибших замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона» Али и Мурад. Еще один сопровождающий, общественник Шамиль, с ранениями доставлен в медучреждение.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

«Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что гуманитарную помощь перевозили два грузовика. Один из них по пути был вынужден остановиться на ремонт, что уберегло часть людей от трагедии. Другую „Газель“ и легковушку обстреляли с применением беспилотников», — рассказал Меликов.

Меликов выразил родным и близким погибших искренние соболезнования. Он поручил оказать их семьям всю необходимую помощь.

