Переговоры США и Украины: Уиткофф заявил о прогрессе — а что на самом деле

14 декабря в Берлине прошел первый раунд переговоров по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. По итогам первого дня Уиткофф опубликовал официальное заявление, в котором констатировал достижение «значительного прогресса». Что известно о результатах переговоров к настоящему времени и каковы перспективы урегулирования конфликта, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о переговорах Уиткоффа, Кушнера и Зеленского

14 декабря в Берлине стартовал очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Делегацию Украины возглавил президент Владимир Зеленский, американскую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. На встрече также присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

По итогам первого дня Уиткофф опубликовал в Х официальное сообщение следующего содержания: «Встреча в Берлине между Зеленским, специальным посланником Уиткоффом, Джаредом Кушнером, а также делегациями США и Украины длилась более пяти часов. Стороны провели углубленные обсуждения плана из 20 пунктов по урегулированию конфликта, экономической повестки и других вопросов. Был достигнут значительный прогресс, а следующая встреча запланирована на утро завтрашнего дня».

Встреча была непростой, сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, и американская сторона, и Киев не хотят идти на компромисс по проекту мирного соглашения, поэтому переговоры превратились в своеобразное «перетягивание каната». При этом Вашингтон настаивает на принятии быстрых решений, а Зеленский и его европейские сторонники, напротив, зятягивают переговоры. По сведениям источников газеты, главным камнем преткновения остается территориальный вопрос: план Вашингтона предполагает полный отказ Киева от Донбасса.

Позже украинские СМИ со ссылкой на участвовавшего в процессе западного чиновника сообщили, что переговоры американской и украинской делегаций в Германии стали самым детальным обсуждением последовательности шагов по урегулированию ситуации на Украине. Стороны подробно рассмотрели возможные механизмы прекращения огня, вопросы предоставления гарантий безопасности и меры по стабилизации украинской экономики.

Как переговоры в Берлине оценили в Москве

Москва ожидает, что Вашингтон представит ей видение мирного плана по итогам переговоров в Берлине, заявил пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков.

«Работа ведется <...> между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, что от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается в Берлине», — подчеркнул Песков.

Он также назвал вопрос юридически обязывающего соглашения о невступлении Киева в НАТО «краеугольным камнем» переговоров. По его словам, этот документ подлежит особому обсуждению.

Что означают слова Уиткоффа про «значительный прогресс»

Заявление Уиткоффа после переговоров с Зеленским в Берлине о «значительном прогрессе» означает, что на самом деле ничего серьезно с места не сдвинулось, уверен директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев.

«Основная проблема состоит в том, что Зеленский при помощи и под диктовку британцев и европейцев пытается полностью переписать план Трампа. Предполагаю, что западным планировщикам нужна серая, так называемая демилитаризованная зона на всем Донбассе. Они хотят сохранения в полном составе украинской армии и полностью отказаться от юридического признания новой реальности по воссоединившимся с Россией областям. На самом же деле Зеленский и стоящие за ними британцы и европейцы тянут время по принципу известной притчи: „кто первый сдохнет, ишак или падишах“. Они хотят дотянуть до середины 2026 года, когда пройдут промежуточные выборы в Конгресс США, они ждут ослабления Трампа с дальнейшим уходом его с политической арены», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Зачем генерал НАТО Гринкевич приехал на переговоры

Появление за столом переговоров генерала Алексуса Гринкевича, который командует Вооруженными силами США в Европе и одновременно является командующим объединенными силами НАТО, не случайно, уверен политолог Юрий Светов. По его мнению, военный докладывал о реальном положении дел на поле боя.

«Зеленский просто врет о положении дел. Нужен конкретный военный эксперт при погонах, который его „одернет“. Зеленский также заявляет, что после окончания военных действий он хочет видеть на Украине некую „коалицию желающих“. На это мы уже отвечали, что подобное будет расцениваться как законная военная цель для России. Именно эти вопросы и обсуждаются», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

К чему приведут переговоры в Берлине

Едва ли по итогам переговоров в Берлине будет достигнут существенный прогресс, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ американист Геворг Мирзаян. Он указал, что условия, которые выдвигает Уиткофф, категорически неприемлемы ни для властей Украины, ни для Зеленского лично.

«Вывод войск из Донбасса и все остальные пункты, которые требует Москва, — я не представляю сценария, при котором Зеленский это примет, — сказал Мирзаян в беседе с NEWS.ru. — На данный момент ситуация выглядит именно так. И я не ожидаю, что стороны придут к компромиссу. Максимум будет согласован некий промежуточный вариант, и представитель США повезет его в Москву. Здесь, скорее всего, ответ будет: извини, друг, это для нас абсолютно неприемлемо».

Известно, что Трамп хочет завершить все до Рождества, напомнил Светов. Поэтому Зеленский может согласиться на что-то, чтобы не раздражать Трампа. «Это тактика затягивания, максимального обсуждения деталей. При одновременной публичной лести ЕС и Киева в адрес Трампа», — считает эксперт.

15 декабря переговоры продолжатся. Как ожидается, в них также примут участие около 10 европейских лидеров вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

