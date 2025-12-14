Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Берлине начались переговоры делегаций Украины и США об урегулировании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Берлине начались переговоры украинских и американских представителей по мирному плану об урегулировании конфликта на Украине, пишет издание «Страна.ua». По его информации, одну делегацию возглавляет президент Владимир Зеленский, вторую — спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. На встрече также присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц.

Началась встреча украинской делегации во главе с Зеленским с представителями Трампа в Берлине. На встрече присутствует Мерц. Он сидит со стороны украинской делегации. На противоположной стороне — американцы, — сказано в материале.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru отмечал, что встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским, вероятно, не принесет долгожданный прорыв в мирном урегулировании конфликта. Он отметил, что глава Украины и лидеры Евросоюза, которые тоже будут присутствовать на переговорах, могут попытаться навязать свои условия представителям американской делегации.

До этого стало известно, что команда хозяина Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководит Уиткофф. Он и его помощники пытаются оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

