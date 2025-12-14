Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В Совфеде оценили перспективы встречи Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Сенатор Джабаров: встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским вряд ли принесет прорыв

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Global Look Press
Встреча спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя лидера США Дональда Трампа Джареда Кушнера с действующим украинским президентом Владимиром Зеленским, вероятно, не принесет долгожданный прорыв в мирном урегулировании конфликта, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что глава Украины и лидеры Евросоюза, которые тоже будут присутствовать на переговорах, могут попытаться навязать свои условия представителям американской делегации.

Зная Зеленского и его западноевропейских патронов, которые очень сильно влияют на него и под чьим влиянием он находился всегда, я думаю, что здесь может быть подвох. Поэтому очень важно посмотреть, что реально предложит Зеленский и его команда на этих переговорах. Если там будет все то, что устраивает Россию, тогда, возможно, появится шанс, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Я думаю, что Зеленский понимает, что идти на мирные переговоры на тех условиях, на которые согласится Россия, для него очень опасно, так как он не готов проводить выборы и не готов отдавать территории, — объяснил Джабаров.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин. Здесь состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирному плану.

