Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин Associated Press: Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Берлин, сообщает Associated Press. Здесь состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирному плану.

Ранее сообщалось, что команда хозяина Белого дома активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине. Процессом руководит Уиткофф. Он и его помощники пытаются оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Сам Трамп до этого высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что США разочаровались в Зеленском. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи. Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным.