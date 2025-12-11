Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 21:46

В Белом доме рассказали о работе по мирному урегулированию на Украине

Левитт: Трамп активно работает над мирным урегулированием на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа активно работает над мирным урегулированием конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на регулярном брифинге для журналистов. По ее словам, команда спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа пытается оценить, существуют ли реальные шансы на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

Мы, США и администрация Трампа все еще очень активно работаем над тем, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной, — сказала Левитт.

Ранее Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности подготовки к выборам, но требовал от США и европейских государств гарантий безопасности их проведения. При этом украинский лидер неоднократно отмечал, что проведение выборов в условиях военного положения является несвоевременным.

