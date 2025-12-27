Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 06:18

Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость

Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила о своей второй беременности

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Действующий пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о том, что ожидает рождения дочери. О своем втором ребенке 28-летняя представительница администрации президента США Дональда Трампа рассказала на личной странице в социальной сети.

По ее словам, девочка должна появиться на свет в мае 2026 года. В своем обращении пресс-секретарь также поблагодарила Трампа за создание в Белом доме рабочей атмосферы, благоприятной для расширения семьи.

Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать, — это девочка, которая появится на свет в мае 2026 года, — написала она.

Для Ливитт, ставшей самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории, это уже второй ребенок — ранее она родила сына. Она заняла эту должность в возрасте 27 лет, побив предыдущий рекорд Рона Зиглера, который был назначен на пост при президенте Ричарде Никсоне в 29 лет. До своей текущей роли Ливитт занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа и работала в его предыдущей администрации помощником пресс-секретаря.

Кроме того сообщалось, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова родила четвертого ребенка от испанского певца Энрике Иглесиаса. По ее словам, малыш родился 10 дней назад, 17 декабря.

беременность
Кэролайн Ливитт
Белый дом
новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый предположил, как на россиян повлияет шестидневная рабочая неделя
«Родные мои»: в Норильске многодетная мать заморила младенца голодом
Семь БПЛА сбили над двумя регионами России за ночь
Шарлотка по-новогоднему: как классическая, но лучше — с ароматом праздника!
Машина с людьми провалилась под лед на участке реки Лены
ВСУ продолжают «кошмарить» мирных жителей Херсонской области
В Белом доме назвали точные дату и время встречи Трампа и Зеленского
От +4 до -50 на Новый год: какая погода будет в РФ с 29 декабря по 4 января
ВСУ оставили заминированные ловушки при отступлении в Запорожской области
В МИД РФ раскрыли, что легализует Киев в качестве подписанта соглашений
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
В Госдуме выдвинули идеи по поводу выходных, отпусков и рабочих недель
Умерла последняя из пяти сестер Дион
Прямой потомок Екатерины II рассказал о внутренней «русскости»
Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость
Два человека пострадали при перестрелке в здании шерифа в США
Окружение Трампа придумало путь для нормализации отношений РФ и ЕС
«Это работа под давлением»: истории спасателей из необычных отрядов МЧС
К чему снится курить сигареты: предвестие беды или удачи?
Назван срок оглашения приговора по делу об убийстве генерала Кириллова
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.