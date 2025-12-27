Пресс-секретарь Белого дома объявила неожиданную для всех новость Пресс-секретарь Белого дома Ливитт заявила о своей второй беременности

Действующий пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила о том, что ожидает рождения дочери. О своем втором ребенке 28-летняя представительница администрации президента США Дональда Трампа рассказала на личной странице в социальной сети.

По ее словам, девочка должна появиться на свет в мае 2026 года. В своем обращении пресс-секретарь также поблагодарила Трампа за создание в Белом доме рабочей атмосферы, благоприятной для расширения семьи.

Самый лучший рождественский подарок, о котором мы могли только мечтать, — это девочка, которая появится на свет в мае 2026 года, — написала она.

Для Ливитт, ставшей самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории, это уже второй ребенок — ранее она родила сына. Она заняла эту должность в возрасте 27 лет, побив предыдущий рекорд Рона Зиглера, который был назначен на пост при президенте Ричарде Никсоне в 29 лет. До своей текущей роли Ливитт занимала пост пресс-секретаря предвыборной кампании Трампа и работала в его предыдущей администрации помощником пресс-секретаря.

