Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 00:04

«Не в восторге»: Трамп оценил контакты с Путиным по Украине

Трамп заявил, что не удовлетворен контактами с Путиным по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, заявил о своей неудовлетворенности диалогом с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Американский президент также повторил тезис о том, что унаследовал этот кризис от администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена, и выразил желание его завершить.

Я не в восторге от Путина, сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указал, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта. Заявление прозвучало после серии международных консультаций с представителями «коалиции желающих». Уже 5 января запланированы переговоры начальников генштабов, а 6 января в Париже должен состояться саммит на высшем уровне.

До этого первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обратил внимание, что годы правления Зеленского, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница. По его мнению, действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью.

Дональд Трамп
Владимир Путин
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Долиной опроверг слухи вокруг ее юбилейного концерта
В Сербии сравнили ситуацию в Венесуэле с действиями НАТО против Югославии
Захват Мадуро: последние новости, протесты по всему миру, слова Родригес
Российский лыжник провалил квалификацию спринта на Tour de Ski
В Ираке предположили, как повлияет на рынок нефти ситуация в Венесуэле
Самолеты «пропали» еще над одним российским аэропортом
Стало известно, где находится самолет с Мадуро
«Особая цивилизация»: патриарх Кирилл оценил современное состояние России
В Раде допустили одновременное голосование по двум важным вопросам
Нетрезвый тюменец влетел в обочину на машине с семилетним сыном внутри
В Словакии обвинили США в разрушении мирового порядка из-за Венесуэлы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 4 января 2026 года
Приметы 4 января — Настасьин день: как защитить ребенка?
«Не в восторге»: Трамп оценил контакты с Путиным по Украине
«Мы зарабатываем»: Трамп признался, что США не теряют деньги из-за Украины
Победы над «Реалом», провал в сборной, эра Червиченко: как живет Романцев
Силы ПВО перехватили 103 украинских БПЛА над российскими регионами
Зеленский заявил о новом шансе на урегулирование украинского конфликта
Силы ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к столице
«Измученные работой»: в Москве обнаружили используемых для фотосессий львят
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.