«Не в восторге»: Трамп оценил контакты с Путиным по Украине Трамп заявил, что не удовлетворен контактами с Путиным по Украине

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго, заявил о своей неудовлетворенности диалогом с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Американский президент также повторил тезис о том, что унаследовал этот кризис от администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена, и выразил желание его завершить.

Я не в восторге от Путина, — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский указал, что Киев получил новый дипломатический шанс для завершения конфликта. Заявление прозвучало после серии международных консультаций с представителями «коалиции желающих». Уже 5 января запланированы переговоры начальников генштабов, а 6 января в Париже должен состояться саммит на высшем уровне.

До этого первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий обратил внимание, что годы правления Зеленского, который пытается возродить нацизм, останутся в истории страны как мрачная страница. По его мнению, действия украинского руководства отличаются бесчеловечностью.