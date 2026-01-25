Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 13:36

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 января, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Панда Катюша любит есть хрустящий бамбук. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 25 января?

Чем хрустит Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша аппетитно хрустит ветками бамбука.

«Наша Катюша с таким наслаждением хрустит бамбуковыми ростками, что невозможно оторваться! Смотреть на это — сплошное удовольствие. Смотрите на свой страх и риск, так как это видео вызывает острое желание перекусить!» — подписала она видео.

Пользователи Сети в комментариях признались, что действительно тоже резко захотели перекусить.

«Как же хрустит аппетитно! Тоже резко перекусить захотела»;

«Как же захотелось перекусить»;

«Интересно, а бамбук действительно такой вкусный?» — написали они.

Чем завтракает Жуи

Светлана Акулова также показала видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, завтракает бамбуком.

«Утро, панда Жуи и вкусный завтрак! Присоединяйтесь! Энергия на день вам обеспечена!» — подписала она ролик.

Комментаторы отметили, что завтракать действительно очень важно и поблагодарили Жуи за то, что он об этом напомнил.

«Завтрак — самый важный прием пищи! Спасибо Жуи за напоминание»;

«Приятного аппетита, Жуи! Завтракать очень важно»;

«Завтрак — это очень важно!» — написали фолловеры.

Чем занимается Катюша

Также Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором Катюша делает разные трюки в уличном вольере. Она назвала маленькую панду звездочкой.

«Выступление маленькой звездочки Катюшки, обладающей огромным талантом дарить улыбки!» — подписала видео директор столичного зоопарка.

Подписчики восхитились умениями Катюши и ее грацией.

«Какая грация! Какие умения! Какие трюки! Не звездочка, а настоящая звезда!»;

«Катюша — супер! Спасибо за хорошее настроение»;

«Видео с Катюшей всегда в самое сердце! Восхищаюсь ее грацией!» — написали они.

