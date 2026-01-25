Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 08:37

Тысячи японцев пришли проститься с последними оставшимися в стране пандами

В Токио тысячи людей попрощались с пандами перед их возвращением в Китай

Фото: Tokyo Zoological Park Society/XinHua/Global Look Press
Тысячи жителей Японии посетили зоопарк Уэно в Токио, чтобы в последний раз увидеть панд Сяо-Сяо и Лей-Лей перед их возвращением в Китай, передает ТАСС. После отправки млекопитающих на родину Страна восходящего солнца впервые за полвека останется без панд в своих зоопарках.

Как отметили в администрации зоопарка, из-за огромного ажиотажа билеты на посещение разыгрывались в ходе лотереи — всего 4400 штук. В то же время местные власти опасаются, что КНР из-за обострения отношений между государствами может отказать Японии в аренде новых панд.

Ранее сообщалось, что Сяо-Сяо и Лей-Лей вернутся на родину в конце января этого года. При этом официальный срок аренды млекопитающих должен был истечь только в феврале. Все панды в мире юридически принадлежат Китаю, который использует этих животных в качестве инструмента дипломатии.

До этого стало известно, что Московский зоопарк обсуждает возможность оставить у себя панду Катюшу. Как рассказала гендиректор Светлана Акулова, в возрасте четырех лет этих животных обычно отправляют в КНР. Акулова подчеркнула важность Катюши для размножения и выразила надежду на ее сохранение в столичном зоопарке.

