23 ноября 2025 в 14:00

Московский зоопарк хочет оставить панду Катюшу у себя

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московский зоопарк обсуждает возможность оставить у себя панду Катюшу, рассказала в беседе с ТАСС гендиректор Светлана Акулова. Она отметила, что в возрасте четырех лет этих животных обычно отправляют в Китай.

Акулова подчеркнула важность Катюши для размножения и выразила надежду на ее сохранение в зоопарке. Однако будущее Катюши будет зависеть от договоренности между Россией и Китаем. Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в другие страны стала традицией, которую называют дипломатией панд.

В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Ее родителями стали самец Жуи и самка Диндин, которые прибыли в столицу России в 2019 году по программе китайской «панда-дипломатии» и должны были оставаться в Москве на 15 лет.

Ранее сообщалось, что манул Тимофей, обитающий в Московском зоопарке, достиг веса в 5,9 кг и находится на завершающем этапе подготовки к зимнему периоду. Процесс подготовки начался в сентябре. Его вес должен составлять 6,5 кг. Чтобы избежать стресса от ожидания, его кормят один-два раза в день.

