22 ноября 2025 в 08:49

Любимец Московского зоопарка вступил в финальную стадию зажировки

Манул Тимофей из Московского зоопарка вступил в финальную стадию зажировки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Манул Тимофей, проживающий в Московском зоопарке, теперь весит 5,9 кг, он вступил в завершающую фазу подготовки к зимнему сезону, сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова в интервью ТАСС. Этот процесс у животного начался еще в сентябре.

Сейчас идет завершающий этап, он весит где-то 5,9 кг — нужно 6,5. И сейчас он близится к своему финальному состоянию, кормят его один-два раза в сутки, чтобы он не испытывал стресса от ожидания кормления. Киперы решают: либо большую морскую свинку, либо двух крысок, — сказала Акулова.

Ранее манул по кличке Шу из Ленинградского зоопарка успешно прошел процесс сезонной зажировки и значительно увеличил массу тела в рамках подготовки к зимнему периоду. Администрация учреждения опубликовала серию фотографий, где запечатлено заметно округлившееся животное. Активный набор веса у манула начался с приходом осеннего сезона.

До этого зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде принял первых в России паукообразных обезьян, которых разместили в экспозиции «Империя инков». Одновременно с этим в учреждении поселилась пара крупных африканских леопардовых черепах с длиной панциря до 70 см. Эти рептилии заняли предназначенное для них пространство в павильоне «Дом птиц и приматов».

