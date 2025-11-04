Манул Шу удивил посетителей зоопарка своим осенним преображением

Ленинградский зоопарк в своем Telegram-канале поделился результатами зажировки манула по кличке Шу. На опубликованных фотографиях видно, как животное заметно прибавило в весе и стало более округлым по мере подготовки к зиме.

Как отметили в зоопарке, манул активно набирает массу с начала осени. Период зажировки у этих животных обычно начинается в сентябре и завершается к декабрю, когда формируется зимний подшерсток. В середине октября вес Шу составлял 5,7 килограмма.

Манул Шу родился в мае 2023 года от пары Свэна и Намики. Это первый детеныш манула в Ленинградском зоопарке за последние 16 лет — предыдущее потомство появилось в 2007 году.

Ранее нижегородский зоопарк «Лимпопо» пополнился первыми в России паукообразными обезьянами, которых разместили в павильоне «Империя инков». Также в учреждении поселилась пара крупных африканских леопардовых черепах с панцирем до 70 сантиметров, занявших место в павильоне «Дом птиц и приматов».

Накануне в Московском зоопарке на 13-м году жизни скончался волк по кличке Тарзан. Он родился в филиале зоопарка в Великом Устюге, а затем был перевезен в Москву, где для него нашли пару — волчицу Раду.